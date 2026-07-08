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Глава села и два бойца «Орлана» пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области из-за ударов двух беспилотников пострадали глава территориальной администрации и два бойца подразделения Росгвардии «Орлан». Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области из-за ударов двух беспилотников пострадали глава территориальной администрации и два бойца подразделения Росгвардии «Орлан». Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Один из бойцов и глав поселения получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения при детонации дрона в селе Долгое Валуйского округа. Бригада скорой помощи везет их в Валуйскую ЦРБ. По оценке медиков, чиновник в тяжелом состоянии.

Второй боец получил осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук при отражении атаки FPV-дрона в Шебекине. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи пациента переведут в горбольницу № 2 облцентра.

За минувшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины были ранены десять мирных жителей. На выходных при детонации дрона пострадал глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Чиновник получил осколочное ранение бедра — ему потребовалась операция.