Глава села и два бойца «Орлана» пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Один из бойцов и глав поселения получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения при детонации дрона в селе Долгое Валуйского округа. Бригада скорой помощи везет их в Валуйскую ЦРБ. По оценке медиков, чиновник в тяжелом состоянии.