Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборот организаций Волгограда и области составил 1115,2 млрд рублей

Наибольший удельный вес в общеобластном обороте в январе—мае заняла оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов.

Волгоградстат опубликовал 8 июля данные об обороте организаций региона за первые пять месяцев 2026 года. По информации статистического ведомства, он составил 1115,2 млрд рублей. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Наибольший удельный вес в общеобластном обороте в январе—мае заняла оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов. На эти отрасли приходится 36,6% или 408,6 млрд рублей. На обрабатывающие отрасли — или 323,0 млрд рублей или 29,0%.

«В структуре обрабатывающих отраслей преобладают производство пищевых продуктов, на долю которых приходится 23,9%, производство химических веществ и химических продуктов — 20,2%, а также производство кокса и нефтепродуктов — 16,9%», — уточняют в ведомстве.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что вклад волгоградских ИП в общую выручку российских предпринимателей составил в 2025 году 1,2%.