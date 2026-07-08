Оборот организаций Волгограда и области составил 1115,2 млрд рублей

Волгоградстат опубликовал 8 июля данные об обороте организаций региона за первые пять месяцев 2026 года. По информации статистического ведомства, он составил 1115,2 млрд рублей. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Наибольший удельный вес в общеобластном обороте в январе—мае заняла оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов. На эти отрасли приходится 36,6% или 408,6 млрд рублей. На обрабатывающие отрасли — или 323,0 млрд рублей или 29,0%.
«В структуре обрабатывающих отраслей преобладают производство пищевых продуктов, на долю которых приходится 23,9%, производство химических веществ и химических продуктов — 20,2%, а также производство кокса и нефтепродуктов — 16,9%», — уточняют в ведомстве.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что вклад волгоградских ИП в общую выручку российских предпринимателей составил в 2025 году 1,2%.