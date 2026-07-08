Сын губернатора Орловской области сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов

По официальной информации, в 2026 году в Орловской области 59 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Среди них шестеро набрали 200 баллов по двум экзаменам и одна выпускница, набравшая «идеальные» 300 баллов за три экзамена. ЕГЭ по истории на максимальный балл сдали только два участника — выпускники Покровского и Мезенского лицеев.