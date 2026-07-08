Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын губернатора Орловской области сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов

Всеволод Клычков — сын губернатора Орловской области Андрея Клычкова — в этом году закончил школу и сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Сейчас молодой человек готовится к очным испытаниям для поступления в вуз. Об этом в интервью «Орловской правде» рассказала супруга главы региона Валерия Клычкова.

Источник: Коммерсантъ

Всеволод Клычков — сын губернатора Орловской области Андрея Клычкова — в этом году закончил школу и сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Сейчас молодой человек готовится к очным испытаниям для поступления в вуз. Об этом в интервью «Орловской правде» рассказала супруга главы региона Валерия Клычкова.

«Он много трудился для того, чтобы достичь такого результата. Отдельное спасибо преподавателям!», — цитирует издание госпожу Клычкову.

Другой сын господина Клычкова — Николай — по словам супруги, окончил начальную школу с отличием. Он ходит в музыкальную школу, играет на ударных и выступает в детском духовом оркестре. Дочь Клычковых Люба занимается в фольклорной студии.

По официальной информации, в 2026 году в Орловской области 59 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Среди них шестеро набрали 200 баллов по двум экзаменам и одна выпускница, набравшая «идеальные» 300 баллов за три экзамена. ЕГЭ по истории на максимальный балл сдали только два участника — выпускники Покровского и Мезенского лицеев.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше