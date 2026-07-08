Белорусский уролог сказал, какая еда и вода являются причинами камней в почках

Две главные причины развития мочекаменной болезни у белорусов на телеканале «Беларусь 1» назвал известный врач-уролог, главврач 4-й городской клинической больницы Минска Владимир Сиренко.
По его словам, большинство случаев мочекаменной болезни связаны с питанием, а именно с приверженностью белорусов к мясу.
«Мясоеды, то есть повышенное белковое питание», — так охарактеризовал белорусов врач и отметил, что пурины провоцируют мочекаменную болезнь.
А вот фактор № 2 — это вода, вернее ее малое потребление.
«Не сильно любим пить воду. Для того, чтобы камушки не образовывались, нам нужен диурез в количестве выделенной мочи. Нам надо вводить в привычку потреблять чуть больше водички», — подчеркнул Владимир Сиренко.
По его словам, только в приемное отделение 4-ой больницы каждый день поступают более 70 пациентов с почечной коликой.
Кстати, белорусский уролог назвал продукты, которые надо избегать при камнях в почках.
А еще белорусский врач назвал болезнь, часто поражающую молодых мужчин и пенсионерок.
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