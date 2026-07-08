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Белорусский уролог сказал, какая еда и вода являются причинами камней в почках

Врач назвал две причины, почему белорусы часто страдают мочекаменной болезнью.

Источник: Комсомольская правда

Две главные причины развития мочекаменной болезни у белорусов на телеканале «Беларусь 1» назвал известный врач-уролог, главврач 4-й городской клинической больницы Минска Владимир Сиренко.

По его словам, большинство случаев мочекаменной болезни связаны с питанием, а именно с приверженностью белорусов к мясу.

«Мясоеды, то есть повышенное белковое питание», — так охарактеризовал белорусов врач и отметил, что пурины провоцируют мочекаменную болезнь.

А вот фактор № 2 — это вода, вернее ее малое потребление.

«Не сильно любим пить воду. Для того, чтобы камушки не образовывались, нам нужен диурез в количестве выделенной мочи. Нам надо вводить в привычку потреблять чуть больше водички», — подчеркнул Владимир Сиренко.

По его словам, только в приемное отделение 4-ой больницы каждый день поступают более 70 пациентов с почечной коликой.

«Беларусь относится к эндемичному району по мочекаменной болезни. Этих пациентов действительно много. Мы с ними работаем, лечим. В этот район попадает северная полоса России, Польша, Литва, Латвия», — подчеркнул врач-уролог.

Кстати, белорусский уролог назвал продукты, которые надо избегать при камнях в почках.

А еще белорусский врач назвал болезнь, часто поражающую молодых мужчин и пенсионерок.

Мы писали, что белорус попал в «красную зону» больницы и пропустил работу, а его уволили по статье.

Кроме того, народные приметы сулят жару до конца лета, осенние грибы и вопросы с урожаем из-за холодного и дождливого Купалья в Беларуси.

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