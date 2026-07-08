Снос исторического здания на Правой набережной в Калининграде объяснили аварийным состоянием

Снос исторического административного здания на территории Калининградского мукомольного завода на Правой набережной объяснили аварийным состоянием. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на главного инженера предприятия Сергея Казимирченко.
Мы проводили экспертизу: строение это было в аварийном состоянии. Оно представляло опасность для людей. В подвалах стояла вода, а все деревянные конструкции давно прогнили, на стенах имелись множественные трещины. Восстановить не представлялось возможным, — сообщил Казимирченко.
Объясняя ветхость сооружения ХIХ века, главный инженер мукомольного завода отметил, что «экскаваторы пригнали, здание сложилось за каких-то три часа». «То есть нельзя сказать, что это крепкое немецкое здание было», — добавил он.
Во вторник, 7 июля, на Правой набережной в Калининграде приступили к сносу административного здания XIX века, которое входило в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга, а позже — мукомольного завода. Демонтаж исторического объекта возмутил многих жителей города.
Калининградский гид и специалист по культурному наследию Евгений Мосиенко отметил, что осуждает и считает варварством решение собственника. «Этот случай также демонстрирует, насколько несовершенна у нас система охраны памятников. Историческое здание мельницы является объектом культурного наследия, и, конечно, выявлять его необходимо в составе ансамбля. Вместо этого под защиту ставится только один производственный корпус, а здание в 15 метрах от него, обладающее всеми признаками памятника, — нет», — написал он в своём телеграм-канале.
Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сказал корреспонденту Калининград.Ru, что сожалеет о сносе исторического здания на Правой набережной. По его словам, в ведомство не поступало заявлений о признании его памятником. «Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам», — уточнил Маслов.
По данным портала Prussia39.ru, комплекс Кёнигсбергской вальцовой мельницы построили около 1890 года. Оно представляет собой семиэтажное здание из красного кирпича. Фасады украшают оконные проёмы с лучковыми перемычками, орнаментированные карнизы, фриз и другие детали. После войны там стал размещаться Калининградский мукомольный завод.