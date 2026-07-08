Снос исторического здания на Правой набережной в Калининграде объяснили аварийным состоянием

Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сказал корреспонденту Калининград.Ru, что сожалеет о сносе исторического здания на Правой набережной. По его словам, в ведомство не поступало заявлений о признании его памятником. «Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам», — уточнил Маслов.