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Кафе в центре Нижнего Новгорода закрыли на два месяца из-за отравления гостей

Нижегородский райсуд приостановил работу кафе «Mola mola» на 70 суток после отравления посетителей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Нижегородский райсуд приостановил работу кафе «Mola mola» на 70 суток после отравления посетителей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне гости заведения на улице Алексеевской пожаловались на плохое самочувствие. Медицинская помощь потребовалась пятерым взрослым и ребенку, которого госпитализировали в инфекционную больницу.

В ходе расследования Роспотребнадзор проверил кафе и нашел нарушения санитарного законодательства. В ведомстве уточнили, что планировка «Mola mola» не обеспечивает последовательность технологических процессов, в кафе нет дезинфицирующих средств, а столовую посуду мыли в одной ванне с кухонной.

Владелицу заведения привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. По иску надзорного ведомства суд временно закрыл кафе.

По факту отравления посетителей «Mola mola» расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

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