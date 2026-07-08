«Зуд купальщика» зафиксировали в Краснодарском крае

В Краснодарском крае зафиксировали случаи церкариоза, известного как «зуд купальщика», сообщает «SHOT».
Как отмечается, заболевание чаще встречается в южных и центральных регионах страны, где распространены водоемы со стоячей водой или слабым течением. В таких местах обитают церкарии — личинки паразитов, которые могут проникать под кожу человека во время купания.
Случаи заболевания также зарегистрированы в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан.
Врач-инфекционист Ольга Чернявская пояснила, что личинки не живут под кожей человека длительное время, однако вызывают сильный зуд и появление волдырей. При расчесывании возрастает риск присоединения бактериальной инфекции. Наиболее уязвимыми считаются люди с аллергическими заболеваниями и хроническими дерматитами.