Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплостанцию «Восточная» в Калининграде останавливают на профилактику 15 июля

Без горячей воды останутся жители Московского проспекта, Грига, Литовского вала и других улиц.

Источник: Комсомольская правда

Районную теплостанцию «Восточная» в Калининграде останавливают на профилактику 15 июля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это касается жильцов домов на Московском проспекте, Буткова, Грига, Куприна, Кутаисской, Космической, Литовскому валу и других улицах.

Также сообщается, что запланирован дополнительный период (с 29 июля по 11 августа) отключения горячей воды для части потребителей на ул. Баграмяна, 36, Ботанической, 8−10, Буткова, 4, 4а-6а, 8−10, 12−14, 18, 34, 36, Галицкого, 19−25, 27−33,28, Звездной, 27−31, 33−37, Космической, 22−36.

Список домов и плановых сроков отключения здесь.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше