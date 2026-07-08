Более 250 пар поженились в Нижегородской области 8 июля

— Самое дорогое, что у нас есть, — это семья. Именно она — источник силы, тепла и вдохновения. Сегодня вы сделали очень важный шаг. И я искренне желаю вам долгой счастливой семейной жизни, полной согласия и взаимопонимания, крепости чувств и бесконечной веры друг в друга, — обратился к парам первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.