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Сотня крымских студентов станут проводниками поездов дальнего следования

Программа профобучения стартовала в Романовском колледже индустрии гостеприимства.

Программа профессионального обучения на проводников поездов дальнего следования стартовала в Романовском колледже индустрии гостеприимства в Крыму при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Ее участниками стали 100 студентов, сообщили в учебном заведении.

Выпускники этой программы уже этим летом пополнят ряды сотрудников железнодорожных операторов России — «Гранд Сервис Экспресса» и «Федеральной пассажирской компании». Программа обучения включает в себя изучение основ железнодорожного транспорта, правил обслуживания пассажиров, техники безопасности, первой помощи, а также психологической подготовки для работы в условиях длительных поездок.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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