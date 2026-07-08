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Адвокат сказала, можно ли курить на балконе или лоджии многоэтажки в Беларуси

Белорусский адвокат сказала, есть ли запрет на курение на балконе или лоджии многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, можно ли курить на балконе или лоджии многоэтажки в Беларуси. И есть ли запрет на курение в этом месте. Ответ приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

По словам Романчиковой, запрета на курение на балконе или лоджии в многоквартирном жилом доме в законах Беларуси нет. В целом, имеется перечень мест, где запрещено как потребление табачных изделий и систем, так и электронных систем курения. Это лифты и вспомогательные помещения многоквартирных жилых домов, общежитий. К последним могут относится вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, проходы, запасные выходы, лифтовые холлы и не только.

«Балкон (лоджия), вход на который осуществляется непосредственно из квартиры, является частью данного жилого помещения и не относится к вспомогательным помещениям», — отметил адвокат, добавив, что по закону «владение и пользование жилыми помещениями осуществляются с учетом соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих в жилых домах».

Потому запрета на курение на балконе или лоджии своей квартиры для белорусов не предусмотрен. Вместе с тем Виктория Романчикова добавила:

«Курильщик может быть привлечен к ответственности, если его действия нанесут вред (ущерб) окружающим».

Ранее мы писали, что в Беларуси курение на крыльце у подъездов многоквартирных домов могут запретить по новому законопроекту. А вот курение на балконах жилых домов решили не ограничивать — по весомой причине.