Адвокат сказала, можно ли курить на балконе или лоджии многоэтажки в Беларуси

По словам Романчиковой, запрета на курение на балконе или лоджии в многоквартирном жилом доме в законах Беларуси нет. В целом, имеется перечень мест, где запрещено как потребление табачных изделий и систем, так и электронных систем курения. Это лифты и вспомогательные помещения многоквартирных жилых домов, общежитий. К последним могут относится вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, проходы, запасные выходы, лифтовые холлы и не только.