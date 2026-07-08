Адвокат сказала, можно ли курить на балконе или лоджии многоэтажки в Беларуси

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, можно ли курить на балконе или лоджии многоэтажки в Беларуси. И есть ли запрет на курение в этом месте. Ответ приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
По словам Романчиковой, запрета на курение на балконе или лоджии в многоквартирном жилом доме в законах Беларуси нет. В целом, имеется перечень мест, где запрещено как потребление табачных изделий и систем, так и электронных систем курения. Это лифты и вспомогательные помещения многоквартирных жилых домов, общежитий. К последним могут относится вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, проходы, запасные выходы, лифтовые холлы и не только.
«Балкон (лоджия), вход на который осуществляется непосредственно из квартиры, является частью данного жилого помещения и не относится к вспомогательным помещениям», — отметил адвокат, добавив, что по закону «владение и пользование жилыми помещениями осуществляются с учетом соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих в жилых домах».
Потому запрета на курение на балконе или лоджии своей квартиры для белорусов не предусмотрен. Вместе с тем Виктория Романчикова добавила:
«Курильщик может быть привлечен к ответственности, если его действия нанесут вред (ущерб) окружающим».
Ранее мы писали, что в Беларуси курение на крыльце у подъездов многоквартирных домов могут запретить по новому законопроекту. А вот курение на балконах жилых домов решили не ограничивать — по весомой причине.