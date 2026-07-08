В городе Отрадном Самарской области состоялся карьерный форум

Карьерный форум провели в Доме молодежных организаций города Отрадный Самарской области в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», сообщили в администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие соискатели, студенты, а также работодатели. Форум открылся интерактивной лекцией по финансовой грамотности. Эксперты рассказали, как правильно планировать личный и семейный бюджет, копить средства и ставить достижимые финансовые цели.
Соискатели смогли лично пообщаться с представителями нефтедобывающей, производственной, строительной отраслей, а также сфер торговли и общественного питания. Каждый мог задать работодателям прямые вопросы об уровне заработной платы, социальном пакете, возможностях корпоративного обучения и карьерном росте, а также сразу пройти первичное собеседование.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.