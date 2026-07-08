В Ростове продолжают устанавливать «умные» остановки

До 2030 года в донской столице появится 450 остановочных павильонов, оснащенных умными технологиями. Об этом сообщил и.о. главы городского дептранса Евгений Романцов.
По его словам, программа рассчитана на пять лет: 50 объектов уже введены в эксплуатацию в прошлом году, а оставшиеся 400 будут монтироваться по 100 штук в год.
Параллельно будет обновляться и классическая инфраструктура. В этом году заменят 100 старых остановок на современные павильоны в едином архитектурном стиле, а в дальнейшем темпы увеличат до 370 объектов ежегодно.
Кроме того, в связи с активной застройкой спальных районов в городе с нуля обустроят 23 дополнительные посадочные площадки.