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В школе Слободо-Туринского района Свердловской области собрали батарейки

Волонтерскую акцию провели активисты Движения первых.

Волонтерскую акцию «Молодежь помогает» по сбору пластиковых крышечек и батареек провели активисты Движения первых Сладковской школы Слободо-Туринского района Свердловской области. Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в муниципальном отделе управления образованием.

Так, школьники собрали старые батарейки и пластиковые крышечки для сдачи на переработку. Участники акции узнали о вреде неправильной утилизации батареек и пластика, а также о том, как переработка помогает снизить загрязнение природы. Педагоги подчеркнули, что подобные мероприятия помогают сформировать у ребят основы экологической культуры, развить привычку к раздельному сбору отходов и ответственное отношение к природе.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.