В школе Слободо-Туринского района Свердловской области собрали батарейки

Так, школьники собрали старые батарейки и пластиковые крышечки для сдачи на переработку. Участники акции узнали о вреде неправильной утилизации батареек и пластика, а также о том, как переработка помогает снизить загрязнение природы. Педагоги подчеркнули, что подобные мероприятия помогают сформировать у ребят основы экологической культуры, развить привычку к раздельному сбору отходов и ответственное отношение к природе.