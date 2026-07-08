В Воронеже наградили семьи за ценности, любовь и верность

В Воронеже торжественно отметили День семьи, любви и верности на площади у Благовещенского собора. Для многочисленных приглашённых прошёл концерт, затем состоялось чествование отличившихся семей региона. О награждённых семьях — в материале vrn.aif.ru.
За большие заслуги.
Семья Надежды Мануковской из Воронежа, которую наградили званием «Мать-героиня», воспитала десятерых детей, привив им трудолюбие, патриотизм и уважение к близким. Жизнь супругов Мануковских — образец сплочённости, взаимной поддержки и преемственности поколений. Они активно помогают детям и с гордостью участвуют в воспитании 33 внуков и трёх правнуков. Один из внуков в настоящее время проходит военную службу в зоне проведения специальной военной операции.
Дмитрий и Екатерина Богдановы из Воробьёвского района за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании семи и более детей награждены орденом «Родительская слава». Супруги воспитывают девятерых детей. Они делают всё возможное для их гармоничного развития. Ребята посещают музыкальные и художественные студии, спортивные секции. У них немало успехов в учёбе и творчестве, а также наград по итогам олимпиад и конкурсов. Старшие дети заботятся о младших и активно помогают родителям, а отношения в семье строятся на доверии, уважении и поддержке. За ответственный подход к воспитанию детей и вклад в укрепление семейных ценностей супруги Богдановы не раз получали благодарности и почётные грамоты от администрации района.
Евгений и Валентина Посикуновы из Воробьёвского района, помимо ордена «Родительская слава», получили медаль «За любовь и верность». В браке они уже 37 лет, воспитали семерых детей. Дети Посикуновых хорошо учились, участвовали в кружках и секциях, а сейчас строят свою жизнь: среди них есть юристы, медсёстры, швея, самозанятый, студент. Семья ведёт здоровый образ жизни, занимает активную позицию и служит примером для других многодетных семей района.
Андрея и Елену Бордуковых наградили медалью «За любовь и верность». Они поженились 33 года назад. Сегодня их семья — это не просто союз двух любящих людей, а большой и дружный мир, в котором растут восемь замечательных детей. Андрей Владимирович трудится страховым менеджером, а Елена Александровна, находясь на пенсии, посвящает себя семье. Вместе они создали атмосферу, где ценятся образование, активная жизненная позиция, духовные и патриотические ценности. Родители не жалеют сил, чтобы помочь детям раскрыть свои способности и вырасти достойными людьми.
Всего — 28 семей.
Всего в этот день пяти семьям было присвоено звание «Мать-героиня», четыре семьи получили орден «Родительская слава», три семьи — медаль «Родительская слава», семь семей были отмечены медалью «За любовь и верность». Также нескольким супружеским парам были вручены поздравительные адреса губернатора Воронежской области Александра Гусева и благодарственные письма митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия. Всего награды получили 28 семей региона.
Присутствующий на мероприятии заместитель губернатора Дмитрий Маслов отметил, что в Воронежской области за последние десять лет количество многодетных семей увеличилось в два раза — с 13 тысяч до 26 тысяч. Это результат общих усилий.
«День любви, семьи и верности — очень важный праздник, который в последнее время приобретает ещё большее значение. Понятно, что во все времена семья была скрепом общества, опорой державы. Но в годы потрясений и великих испытаний единой семьёй становится вся наша страна. Бойцы, которые сейчас находятся на линии боевого сопорприкомнования, становятся братьями. Все мы их ждём, как своих родных и близких. Именно в этом — залог нерушимости и крепости нашей державы, нашей Родины, поэтому сегодня я хочу сказать слова благодарности всем, кто вкладывает свой труд, любовь, мудрость в то, чтобы развивать институт семьи. Это сами семьи, сотрудники государственных органов, епархия», — сказал Дмитрий Маслов.