«День любви, семьи и верности — очень важный праздник, который в последнее время приобретает ещё большее значение. Понятно, что во все времена семья была скрепом общества, опорой державы. Но в годы потрясений и великих испытаний единой семьёй становится вся наша страна. Бойцы, которые сейчас находятся на линии боевого сопорприкомнования, становятся братьями. Все мы их ждём, как своих родных и близких. Именно в этом — залог нерушимости и крепости нашей державы, нашей Родины, поэтому сегодня я хочу сказать слова благодарности всем, кто вкладывает свой труд, любовь, мудрость в то, чтобы развивать институт семьи. Это сами семьи, сотрудники государственных органов, епархия», — сказал Дмитрий Маслов.