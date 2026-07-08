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В Калининграде бизнесменам рассылают фейковые письма от Роспотребнадзора

Мошенники подделывают документы ведомства и пугают проверками.

В Калининградской области юрлица, индивидуальные предприниматели и прочие хозяйствующие субъекты начали получать письма о проведении документарных контрольных (надзорных) мероприятий якобы от регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве 8 июля заявили, что это поддельные документы и к реальности они не имеют отношения.

«Управление Роспотребнадзора таких писем в адрес хозяйствующих субъектов не направляло. Вся информация о плановых и внеплановых контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий вносится в федеральную государственную информационную систему “Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий”, — говорится в официальном комментарии Управления.

Отмечается, что проведение выездных внеплановых проверок организуется по согласованию с органами прокуратуры. Верить фейковым бумагам не стоит.

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