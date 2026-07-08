Пчелы массово гибнут на пасеках в Шатковском округе

Специалисты начали проверку после сообщений о массовой гибели пчел на частных пасеках в Шатковском округе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на управление сельского хозяйства муниципалитета.
Пчелы погибли на пасеках сразу в восьми населенных пунктах округа, в том числе в селах Великий Враг, Костянка, Богдановка и Крапивка. Одной из возможных причин называлась обработка сельскохозяйственных полей пестицидами.
Однако в управлении сельского хозяйства заявили, что информация о проведении таких работ отсутствует.
Сейчас специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований. Причины массовой гибели пчел станут известны после получения результатов экспертизы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцев, выбрасывающих мусор в лесу, поймала фотоловушка в Кстовском районе.