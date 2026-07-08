Гороскоп на 9 июля: Козероги захотят побыть в одиночестве

♓Рыбы: Утро начнется с ощущения, что границы между явью и сном стерлись. Вы можете услышать мелодию, которой нет наяву, или увидеть образ, который растворится при взгляде. День подходит Рыбам для творчества, где главным инструментом станет интуиция: например, рисование без эскиза или сочинение музыки под шум дождя. К полудню возможна ситуация, где ваша эмпатия станет мостом между людьми — например, вы почувствуете чужую боль и найдете слова, чтобы ее облегчить. Вечером вас потянет к воде — купание в ванной с солью или просто наблюдение за облаками. Не анализируйте события: сегодня реальность — это метафора, а не факт. Ночью сон будет наполнен символами, которые стоит записать — они станут ключом к вашему подсознанию.