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«ЛУКОЙЛ» нарастил поставки топлива в Пермский край

Краевой оперштаб сегодня рассмотрел вопрос обеспеченности региона топливом, сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно данным Пермского УФАС, за последнюю неделю компания «ЛУКОЙЛ» нарастила поставки на АЗС. «Приоритетные поставки бензина идут в те районы, где в основном представлены заправки только этого оператора. Компания перестроила логистику для ритмичного снабжения АЗС. Планируется, что будет усилена работа и на самих заправках: например, будут задействованы дополнительные операторы, особенно перед выходными днями», — говорится в сообщении.

Источник: Коммерсантъ

Краевой оперштаб сегодня рассмотрел вопрос обеспеченности региона топливом, сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно данным Пермского УФАС, за последнюю неделю компания «ЛУКОЙЛ» нарастила поставки на АЗС. «Приоритетные поставки бензина идут в те районы, где в основном представлены заправки только этого оператора. Компания перестроила логистику для ритмичного снабжения АЗС. Планируется, что будет усилена работа и на самих заправках: например, будут задействованы дополнительные операторы, особенно перед выходными днями», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено поставкам топлива для обеспечения работы систем здравоохранения, образования, ЖКХ, агропромышленном комплексе, критически важных предприятий.

Отдельно на оперштабе обсуждался вопрос работы общественного транспорта. Сообщается, что в Перми 85% автопарка работает на газомоторном топливе, остальные — на дизеле, поэтому перевозки осуществляется в штатном режиме. Аналогичная ситуация на межмуниципальных маршрутах большой класс автобусов также работает на метане и дизельном топливе.

«Краевому минтрансу поручено провести переговоры с перевозчиками, чтобы обеспечивалась своевременная заправка автобусов. Главам округов необходимо на особом контроле держать ситуацию с перевозками на муниципальных маршрутах, оперативно реагировать на возникающие запросы», — сообщает правительство.

Напомним, в Перми на независимых АЗС Прикамья существенно выросла цена топлива. Кроме того заправки начали вводить лимиты на продажу топлива, а на некоторых заправках наблюдается отсутствие бензина. Ситуацию с бензином краевые власти контролируют в рамках еженедельного штаба.

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