«ЛУКОЙЛ» нарастил поставки топлива в Пермский край

Краевой оперштаб сегодня рассмотрел вопрос обеспеченности региона топливом, сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно данным Пермского УФАС, за последнюю неделю компания «ЛУКОЙЛ» нарастила поставки на АЗС. «Приоритетные поставки бензина идут в те районы, где в основном представлены заправки только этого оператора. Компания перестроила логистику для ритмичного снабжения АЗС. Планируется, что будет усилена работа и на самих заправках: например, будут задействованы дополнительные операторы, особенно перед выходными днями», — говорится в сообщении.