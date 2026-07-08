В Свердловской области стартовала проверка школ перед новым учебным годом

Проверка готовности к началу нового 2026/2027 учебного года проводится с 6 июля по 4 августа в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Слободо-Туринского района Свердловской области. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Слободо-Туринском муниципальном отделе управления образованием.
В ходе приемки комиссия проверяет выполнение требований пожарной безопасности, наличие систем оповещения и охраны, а также готовность образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период. Особое внимание уделяется состоянию спортивных площадок, игровых зон и ограждений. Представители Роспотребнадзора оценивают санитарное состояние помещений, качество питьевой воды и организацию питания. Своевременная проверка позволяет выявить и устранить все недочеты до 1 сентября, чтобы обеспечить качественное образование и безопасность.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.