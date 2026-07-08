Уличный театральный фестиваль стартует в Казанском Кремле 10 июля

«Уверена, что театр — это не место, а момент. Момент, когда воздух вокруг тебя наэлектризован ожиданием чуда. Этим летом Казанский Кремль и парк Черное озеро для гостей и жителей города станут эпицентром этого чуда. Театральные коллективы заряжены встречать и радовать своих зрителей. Представления ожидаются самые разные, будут также постановки и для самых маленьких наших зрителей. Также в рамках фестиваля пройдут и мастер-классы», — рассказала Анастасия Романова.