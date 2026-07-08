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Уличный театральный фестиваль стартует в Казанском Кремле 10 июля

Уличный театральный фестиваль пройдет в Казанском Кремле с 10 по 12 июля.

Источник: пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль»

В течение трех дней жители и гости Казани смогут увидеть спектакли театральных коллективов из нескольких городов России, сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Открытие фестиваля начнется 10 июля в 19:00. Шествие артистов пройдет от парка «Черное озеро» до площади у мечети Кул Шариф с музыкальным сопровождением барабанного шоу «Горький Бит».

В программе фестиваля примут участие коллективы из Казани, Москвы, Уфы, Самары, Альметьевска и Кстово. Представления пройдут на трех площадках: во дворе Присутственных мест и на площади возле мечети Кул Шариф Казанского Кремля, а также в парке «Черное озеро».

Зрителям представят спектакли разных жанров — пластические и музыкальные постановки, интерактивные программы, семейные представления и творческие мастер-классы.

Начальник отдела культурных программ Музея-заповедника «Казанский Кремль» Анастасия Романова отметила, что уличный театр позволяет зрителям по-новому взаимодействовать с искусством.

«Уверена, что театр — это не место, а момент. Момент, когда воздух вокруг тебя наэлектризован ожиданием чуда. Этим летом Казанский Кремль и парк Черное озеро для гостей и жителей города станут эпицентром этого чуда. Театральные коллективы заряжены встречать и радовать своих зрителей. Представления ожидаются самые разные, будут также постановки и для самых маленьких наших зрителей. Также в рамках фестиваля пройдут и мастер-классы», — рассказала Анастасия Романова.

Уличный театр объединяет артистов и зрителей в общем пространстве: городские площадки становятся частью постановки, а зрители могут непосредственно участвовать в происходящем. Организаторы отмечают, что такой формат позволяет сделать театральное искусство доступным для широкой аудитории.

Посещение всех мероприятий фестиваля бесплатное. Для участия в мастер-классах потребуется предварительная регистрация. Подробная программа опубликована на сайте Музея-заповедника «Казанский Кремль».