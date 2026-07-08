«Бухгалтеров» онлайн-казино осудят в Нижнем Новгороде за 100-миллионую криптосхему

Следствие установило, что тремя месяцами ранее парень решил заработать на онлайн-казино. Он купил телефоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на других людей. Деньги от игроков поступали как раз на эти карты. Как только на счетах накапливалось более 40 тысяч рублей, мужчина снимал наличные, обменивал их на криптовалюту через специальные пункты и отправлял на чужие крипто-кошельки. За это он оставлял себе процент. За пять месяцев ему удалось обменять на криптовалюту более 113 миллионов рублей.