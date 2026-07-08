«Бухгалтеров» онлайн-казино осудят в Нижнем Новгороде за 100-миллионую криптосхему

В Нижнем Новгороде будут обвиняемого в проведении незаконных финансовых операций. Общая сумма нелегальных транзакций и обналичивания превысила 113 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В конце августа 2025 года на улице Деловой полицейские задержали 22-летнего нижегородца. В его автомобиле BMW M340i они нашли около миллиона рублей наличными, 20 мобильных телефонов, больше 60 сим-карт, банковские карты и дорогой ноутбук.
Следствие установило, что тремя месяцами ранее парень решил заработать на онлайн-казино. Он купил телефоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на других людей. Деньги от игроков поступали как раз на эти карты. Как только на счетах накапливалось более 40 тысяч рублей, мужчина снимал наличные, обменивал их на криптовалюту через специальные пункты и отправлял на чужие крипто-кошельки. За это он оставлял себе процент. За пять месяцев ему удалось обменять на криптовалюту более 113 миллионов рублей.
В ходе расследования полицейские нашли еще четырех человек, которые регулярно предоставляли фигуранту банковские карты — за свои услуги они получали вознаграждение. 17 декабря прошлого года сообщников задержали. Все они стали фигурантами уголовных дел и на сегодняшний день получили обвинительные приговоры.
В отношении организатора преступной схемы возбудили сразу 12 уголовных дел. Сейчас он находится под домашним арестом. По версии следствия, в день задержания он обналичил еще 1,5 миллиона рублей. Теперь его судьбу будет решать суд.
Напомним, в Нижегородской области по подозрению в дропперстве задержаны пять человек.