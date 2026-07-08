Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец пойдёт под суд за избиение на Левитана полицейского из наркоконтроля

Злоумышленнику инкриминируют насилие в отношение представителя власти.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего местного жителя в избиении сотрудника полиции. Об этом в среду, 8 июля, сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент произошёл 6 мая на ул. Левитана. По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, находился в квартире своей знакомой, когда туда нагрянули полицейские с обыском.

Правоохранители действовали в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Злоумышленник, не желая подчиняться требованиям полиции, нанёс не менее четырёх ударов кулаками по голове старшему оперуполномоченному Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального управления МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как отметил руководитель следственного отдела по Московскому району Калининграда СУ СК России по Калининградской области Алексей Елисеев, совершение преступления в состоянии опьянения может быть признано судом обстоятельством, отягчающим наказание.

В Пионерском мужчина замахнулся на полицейского, который приехал утихомирить бытовую драму.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше