Родители Тюменской области смогут пополнить транспортную карту детей онлайн

Чтобы перевести деньги, достаточно зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Транспортные карты» и нажать «Пополнить». Номер карты заполнять не нужно — он подтянется автоматически. Средства станут доступны только после активации. Для этого нужно приложить карту к терминалу кондуктора — и сумма зачислится на счет. На чеке появится пометка «Пополнение».