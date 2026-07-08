Родители Тюменской области смогут пополнить транспортную карту детей онлайн

Функция пополнения баланса транспортной карты ребенка появилась в Тюменской области на сайте «Электронной школы» и в приложении «Моя школа. Дневник». Сервис развивается по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Чтобы перевести деньги, достаточно зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Транспортные карты» и нажать «Пополнить». Номер карты заполнять не нужно — он подтянется автоматически. Средства станут доступны только после активации. Для этого нужно приложить карту к терминалу кондуктора — и сумма зачислится на счет. На чеке появится пометка «Пополнение».
Также родители могут настроить минимальный порог баланса транспортной карты. Как только сумма опустится ниже установленного уровня, они получат уведомление.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.