Застройщик получил разрешение на возведение аквапарка на эспланаде в Перми

Компания «Проспект групп» получила разрешение на возведение аквапарка на эспланаде в Перми, сообщили в минимущества Пермского края.
Застройщик уже начал подготовительные работы для строительства третьей очереди. За ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» построят конгресс-центр, а также зоны для отдыха и развлечений. В состав семиэтажного комплекса войдёт круглогодичный культурно-досуговый центр — в нём разместятся бассейны, водные аттракционы, сауны и СПА-зона. Также для удобства посетителей планируется возвести подземный паркинг на два уровня.
«Считаем, что Перми очень не хватает водно-развлекательных зон. Масштаб нашего совместного приоритетного инвестиционного проекта придаст дополнительный толчок инфраструктурному развитию краевой столицы. Надеемся, что и конгресс-центр, и аквапарк станут ещё одной мощной точкой притяжения в сфере отдыха и туризма», — сказал учредитель компании Александр Петров.
Сейчас проект получил статус «приоритетный».
Напомним, строительство аквапарка планируется завершить до 2028 года.