Застройщик получил разрешение на возведение аквапарка на эспланаде в Перми

Застройщик уже начал подготовительные работы для строительства третьей очереди. За ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» построят конгресс-центр, а также зоны для отдыха и развлечений. В состав семиэтажного комплекса войдёт круглогодичный культурно-досуговый центр — в нём разместятся бассейны, водные аттракционы, сауны и СПА-зона. Также для удобства посетителей планируется возвести подземный паркинг на два уровня.