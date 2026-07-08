Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области

Заражение произошло после укусов клещей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах.

Источник: Нижегородская правда

Четыре случая клещевого энцефалита зарегистрировали в Нижегородской области с начала сезона. Заболевание выявили в том числе у 12-летнего ребенка, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заражение произошло после укусов клещей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах. Все заболевшие не обращались за медицинской помощью для проведения экстренной профилактики после присасывания насекомого.

Также в Нижегородской области зарегистрировано 25 случаев иксодового клещевого боррелиоза среди взрослых. Заболевания выявлены в Нижнем Новгороде, Шахунье, а также в Кстовском, Тонкинском, Балахнинском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Ветлужском, Семеновском и Сосновском округах.

Всего по состоянию на 8 июля от укусов клещей пострадали 5283 человека, в том числе 1465 детей. Это на 15% ниже среднемноголетнего уровня. Чаще всего жители сталкивались с клещами на придомовых территориях (36% случаев), садовых и дачных участках (35%), в лесах (17%) и парках со скверами (10%).

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Павловском округе (326), Дзержинске (306), на Бору (293), в Ветлужском округе (259), а также в Приокском (381), Советском (277) и Автозаводском (275) районах Нижнего Новгорода.

Специалисты исследовали 6961 клеща, из которых почти каждый пятый оказался заражен возбудителями различных инфекций. Вирус клещевого энцефалита обнаружили у 13 клещей, боррелии — у 1089, эрлихии — у 34, анаплазмы — у 225.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 838 нижегородцев, в том числе 813 детей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что названы главные угрозы для российских туристов в Египте.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше