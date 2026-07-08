Четыре человека заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области

Всего по состоянию на 8 июля от укусов клещей пострадали 5283 человека, в том числе 1465 детей. Это на 15% ниже среднемноголетнего уровня. Чаще всего жители сталкивались с клещами на придомовых территориях (36% случаев), садовых и дачных участках (35%), в лесах (17%) и парках со скверами (10%).