Четыре человека заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области

Четыре случая клещевого энцефалита зарегистрировали в Нижегородской области с начала сезона. Заболевание выявили в том числе у 12-летнего ребенка, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, заражение произошло после укусов клещей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах. Все заболевшие не обращались за медицинской помощью для проведения экстренной профилактики после присасывания насекомого.
Также в Нижегородской области зарегистрировано 25 случаев иксодового клещевого боррелиоза среди взрослых. Заболевания выявлены в Нижнем Новгороде, Шахунье, а также в Кстовском, Тонкинском, Балахнинском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Ветлужском, Семеновском и Сосновском округах.
Всего по состоянию на 8 июля от укусов клещей пострадали 5283 человека, в том числе 1465 детей. Это на 15% ниже среднемноголетнего уровня. Чаще всего жители сталкивались с клещами на придомовых территориях (36% случаев), садовых и дачных участках (35%), в лесах (17%) и парках со скверами (10%).
Наибольшее число обращений зарегистрировано в Павловском округе (326), Дзержинске (306), на Бору (293), в Ветлужском округе (259), а также в Приокском (381), Советском (277) и Автозаводском (275) районах Нижнего Новгорода.
Специалисты исследовали 6961 клеща, из которых почти каждый пятый оказался заражен возбудителями различных инфекций. Вирус клещевого энцефалита обнаружили у 13 клещей, боррелии — у 1089, эрлихии — у 34, анаплазмы — у 225.
Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 838 нижегородцев, в том числе 813 детей.
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