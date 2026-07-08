Владелец «Гамы» приобрел четыре исторических дома в Нижнем Новгороде

Четыре исторических здания на пересечении улицы Алексеевской и Холодного переулка в Нижнем Новгороде приобрело ООО «Октава», принадлежащее владельцу круизной компании «Гама» Дмитрию Галкину. Начальная стоимость единого лота увеличилась на торгах почти на 65% — до 38,37 млн руб., сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Всего было пять претендентов, которые сделали 14 шагов.