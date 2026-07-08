«Я резала, он стрелял». Почему жестокие «амазонки» не жалели даже малышей

Кровавая банда «амазонок» не знала пощады ни к детям, ни к женщинам. На их руках более 22-х убийств, десятки разбоев, краж. Самое жестокое преступление они совершили 8 июля 2009 года.
На обочине федеральной трассы бандиты расстреляли и зарезали семью офицера Дмитрия Чудакова: его жену и двоих малолетних детей. 11-летней Веронике нанесли 37 ножевых ранений. Преступники получили срок — 99 лет на троих. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Сезон охоты».
Как выяснилось в ходе следствия, преступление не было спланировано заранее. Бандиты выбрали семью Чудаковых в качестве случайной и лёгкой добычи.
В тот день глава банды Роман Подкопаев и его сожительница Инесса Тарвердиева гостили у родственников и по совместительству своих подельников — семьи Синельников. Тогда же они решили пойти на «дело», но ничего крупного не подвернулось.
Супруги разъезжали на скутере вдоль лесополосы в поисках хоть какой-то наживы. И тут они заметили автомобиль Дмитрия Чудакова. Казалось, что условия для совершения преступления идеальные: ночь, глухой посёлок, рядом густая лесополоса.
Банда напала на ничего не подозревающих людей. Самые страшные подробности случившейся трагедии всплыли в Ростовском областном суде, когда перешли к допросам самих обвиняемых. Именно там Инесса Тарвердиева рассказала, как именно она убивала детей спецназовца: родителей расстрелял Подкопаев, а вот детей — 11-летнюю Веронику и семилетнего Сашу — лично зарезала она сама.
«Муж не умел пользоваться ножом, а оставлять их в живых нельзя было», — говорила она.
Фотоаппарат, ноутбук, фен и 43,5 тыс. рублей — совсем не те деньги, чтобы убивать целую семью.
Семейный подряд.
История банды началась в 1997 году. Инесса давно планировала убить своего мужа, а помочь в этом жестоком деле попросила своего любовника Романа. За первым преступлением последовала череда других. Позже к семейному подряду присоединилась сестра Романа с мужем — Сергеем Синельником, который на тот момент работал инспектором ДПС.
Благодаря его осведомленности о расположении милицейских постов, бандиты годами безнаказанно терроризировали трассы. В эти кровавые жернова была втянута даже дочь Инессы — Виктория.
Банда действовала с пугающей методичностью. Маски, перчатки, конспирация. Следователи долго гадали, кто стоит за этими нападениями. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что ядро банды составляют женщины. Поэтому ей и дали название «амазонки».
Казалось, они неуязвимы. Но в апреле 2013 года жажда наживы сыграла с ними злую шутку. Устроив засаду у магазина под Новочеркасском, бандиты расстреляли машину ЧОПа. Один охранник погиб, второй, будучи тяжелораненым, смог дотянуть до заправки.
Убегая, Тарвердиева и Подкопаев составили на месте стрельбы гильзы. Именно этот след привёл оперативников к мысли, что оружие бандитов — это трофеи, ранее отнятые у убитых ими же полицейских. Цепочка замкнулась. Спустя пять месяцев банда была обезврежена, а Роман Подкопаев убит при сопротивлении.
Бандитам дали большие сроки: саму Тарвердиеву, её дочь Викторию, бывшего сотрудника ДПС Сергея Синельника отправили в колонию на 25 лет, его жену Анастасию осудили на 24 года.
Отбывая наказание в орловской тюрьме, Инесса теперь шьёт форму для сотрудников МВД.
По словам администрации, она ведёт себя спокойно, занимается спортом, но до сих пор не раскаялась.