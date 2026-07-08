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«Автотор-Арена» превратилась в парк аттракционов и музей под открытым небом на один день

В минувшие выходные на площадке Дворца спорта «Автотор-Арена» в Калининграде было шумно, людно и вкусно пахло сладкой ватой: автомобилестроительный завод устроил большой семейный праздник в честь Дня города и 80-летия области. Собрались все — от мала до велика. И никто не ушёл без подарка, новых знаний и пары десятков фото…

В минувшие выходные на площадке Дворца спорта «Автотор-Арена» в Калининграде было шумно, людно и вкусно пахло сладкой ватой: автомобилестроительный завод устроил большой семейный праздник в честь Дня города и 80-летия области. Собрались все — от мала до велика. И никто не ушёл без подарка, новых знаний и пары десятков фото в исторических костюмах.

Гвоздь программы — квест по истории Калининградской области. Сразу скажем: это не скучные лекции. Участники бегали по станциям, отвечали на каверзные вопросы и собирали пазл послевоенной истории. А помогали им… переселенцы, рыбаки, строители и учителя в костюмах тех лет. Каждый персонаж — живой свидетель своей эпохи: рассказывал, как осваивали землю, строили дома и верили в будущее.

Самые активные получили призы. Но даже те, кто просто гулял по площадке, не остались без внимания — аниматоры, музыкальный квиз и угощения создавали атмосферу настоящего городского праздника.

А ещё там можно было увидеть будущее. «Автотор» привёз свою новую линейку электротранспорта — компактные, тихие и стильные машинки для парков, отелей и закрытых территорий. Экологично, экономично и очень симпатично. Дети были в восторге от гольфкаров в виде паровозиков и сказочных героев. Техника выглядела не как экспонат, а как игрушка, на которой хочется прокатиться.

«Мы прошли квест всей семьёй — и я, и внуки в полном восторге! — делится Светлана. — Я сама столько нового узнала про наш край. Вот так и надо отмечать праздники — весело и с пользой».

Завершился день награждением активистов «К. О. С. М. А ЗА СПОРТ». Ребятам вручили благодарности за помощь на Российско-китайских играх. А их руководитель Мария Дегелева рассказала, как меняется микрорайон: новые площадки, благоустроенные дворы, и главное — всё больше детей приходит в спорт. «Автотор-Арена» в этих переменах — ключевая точка притяжения.

Напомним, что Дворец спорта вместе с «К. О. С. М. А ЗА СПОРТ» реализуют проект «Арена возможностей». Бесплатные тренировки по 15 видам спорта — для 200 детей из непростых семей, включая ребят участников СВО. Это не просто спорт, а безопасное пространство, где можно расти, общаться и верить в себя. За полгода около 100 ребят уже занимаются здесь в комфортных условиях.

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