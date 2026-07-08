«Автотор-Арена» превратилась в парк аттракционов и музей под открытым небом на один день

Напомним, что Дворец спорта вместе с «К. О. С. М. А ЗА СПОРТ» реализуют проект «Арена возможностей». Бесплатные тренировки по 15 видам спорта — для 200 детей из непростых семей, включая ребят участников СВО. Это не просто спорт, а безопасное пространство, где можно расти, общаться и верить в себя. За полгода около 100 ребят уже занимаются здесь в комфортных условиях.