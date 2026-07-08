Почему жестокие «амазонки» не жалели даже малышей

Банда напала на ничего не подозревающих людей. Самые страшные подробности случившейся трагедии всплыли в Ростовском областном суде, когда перешли к допросам самих обвиняемых. Именно там Инесса Тарвердиева рассказала, как именно она убивала детей спецназовца: родителей расстрелял Подкопаев, а вот детей — 11-летнюю Веронику и семилетнего Сашу — лично зарезала она сама.