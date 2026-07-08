В «Максе» появилась возможность создавать каналы для всех пользователей

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Всем пользователям платформы «Макс» стало доступно создание приватных и открытых каналов, обратило внимание РИА Новости.
Так, пользователи на устройствах с операционной системой iOS, а также в десктопной версии могут запускать только приватные каналы со вступлением по ссылке-приглашению. Владельцы же устройств на Android могут заводить как закрытые, так и публичные каналы.
Чтобы создать канал в мессенджере «Макс», нужно:
перейти в раздел «Чаты»; нажать на «+» в верхней правой части экрана;выбрать опцию «Создать канал» или «Создать приватный канал»; добавить название, описание и фотографию канала;подтвердить его создание.
В пресс-службе сервиса рассказали РИА Новости, что сейчас идет тестирование такой возможности. Новая функция уже доступна части пользователей Android. На очереди десктоп- и веб-версии.
В июле прошлого года «Макс» запустил публичные каналы для авторов с регистрацией в реестре Роскомнадзора. Создание приватных каналов стало доступно всем пользователям с февраля 2026-го. А в марте авторы, чья аудитория насчитывает десять тысяч подписчиков, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+.
«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения.