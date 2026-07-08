Радий Хабиров рассказал о значении Дня семьи, любви и верности

"В каждой семье в этот день люди обнимают своих родных и близких, благодарят своих половинок. Это очень тёплый и нужный праздник, в Бирске мы его проводим уже седьмой раз. И с каждым разом мы видим больше и больше интереса у людей. Потому что, знаете, когда непростые времена проживаем мы все вместе, и есть опора в лице семьи, опора в лице своей второй половинки, опора в лице многонациональной дружной семьи — это имеет определяющее значение.