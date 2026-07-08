Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

«Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. В рамках нацпроектов “Молодёжь и дети” и “Семья” большое внимание уделяется созданию комфортных условий для студенческих семей. В российских университетах их 60 тысяч, больше половины — уже с детьми. За год количество вузов, где создана инфраструктура для семей, увеличилось почти на 100 — до 249. Поздравляю все молодые семьи с праздником! Желаю им крепкой любви, взаимопонимания и благополучия», — отметил Чернышенко.