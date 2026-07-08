Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности. Они рассказали о мерах поддержки для семей в образовательной сфере и молодежной политике, сообщили в Правительстве РФ.
«Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. В рамках нацпроектов “Молодёжь и дети” и “Семья” большое внимание уделяется созданию комфортных условий для студенческих семей. В российских университетах их 60 тысяч, больше половины — уже с детьми. За год количество вузов, где создана инфраструктура для семей, увеличилось почти на 100 — до 249. Поздравляю все молодые семьи с праздником! Желаю им крепкой любви, взаимопонимания и благополучия», — отметил Чернышенко.
С 2024 года в 3 раза выросло количество комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания. Планируется, что к 2030 году в университетах страны объектов инфраструктуры для студентов с детьми станет больше 1 тыс. В 931 вузе и их филиалах функционируют центры «единого окна» по сопровождению студенческих семей, на портале госуслуг заработал навигатор мер их поддержки.
«Отрадно, что сегодня наряду с учебой в вузах, научной деятельностью, карьерными достижениями для современных молодых людей не менее важным является создание семьи. Министерство науки и высшего образования в свою очередь совместно с вузами их в этом поддерживает», — подчеркнул Фальков.
Гуров подчеркнул, что по данным исследования «Индекс поколения» 54% молодых людей считают семью одной из важнейших ценностей, при этом ценность семьи с возрастом растет, и в категории 30−35 лет уже составляет 66%.
«При реализации нацпроекта “Молодёжь и дети” для молодых семей проходят образовательные проекты и программы, родители вместе с детьми отправляются в полезные путешествия по России, участвуют в тематических заездах образовательных форумов. Особое внимание мы уделяем развитию современной инфраструктуры в регионах, чтобы молодые родители могли с комфортом проводить время вместе в молодежных центрах в малых и больших городах и продолжали развиваться», — отметил он.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Семья», в свою очередь, объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей.