Воронежская область представила свой экспортный потенциал 6 странам

Деловая программа для торговых представителей России за рубежом прошла 2 и 3 июля в Воронежской области в соответствии с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». Специалисты изучили инвестиционный потенциал и экспортные возможности региона, сообщили в министерстве сельского хозяйства субъекта РФ.
Воронежская область приняла делегатов из Монголии, Эфиопии, Австрии, Бельгии, Люксембурга и Туркмении. В первый день участники встретились на площадке индустриального парка «Перспектива», где обсудили развитие внешнеторговых связей и экспортный потенциал региона, а затем познакомились с работой предприятий-резидентов.
В ходе пленарной сессии торговые представители узнали о мерах поддержки региональных производителей, инвестиционном потенциале региона. Также министр сельского хозяйства Воронежской области Валерий Мелещенко подвел итоги экспорта продукции агропромышленного комплекса. Участниками встречи стали представители около 50 предприятий, продающих свои товары за рубеж.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.