Елецкий «Утиль транс» будет возить мусор в четырех липецких районах

По данным Rusprofile, ООО «Утиль Транс» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 2014 году. Специализируется на сборе неопасных отходов. Директор и владелец — Иван Ивойлов. По итогам 2025 года выручка выросла на 14,3% и составила 145,4 млн руб. После убытка в 2023 году компания вернулась к прибыли: в 2024 году — 381 тыс. руб., а в 2025-м увеличилась — 437 тыс. руб. (+14,7%).