Финэксперт Волкова предупредила о подорожании мяса птицы в ближайшие месяцы

Наиболее вероятный сценарий — постепенное повышение розничных цен на 5−10% в ближайшие месяцы. Если производителям удастся частично компенсировать рост затрат за счёт внутренних резервов или усилится конкуренция, рост цен может быть более умеренным. Если же давление на себестоимость сохранится, цены могут расти быстрее.