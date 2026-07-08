Финэксперт Волкова предупредила о подорожании мяса птицы в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы цены на мясо птицы в розничных магазинах могут вырасти, но резкого скачка цен не ожидается. Об этом сообщила финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова, в разговоре с РИАМО.
По её словам, птицеводческие предприятия России работают с низкой рентабельностью из-за роста цен на корма, топливо, ветеринарные препараты, зарплаты и кредиты. Высокая стоимость заёмных средств также увеличивает расходы на модернизацию. При этом отпускные цены долгое время росли медленнее себестоимости, что привело к снижению прибыльности части предприятий.
Сдерживающим фактором является импорт продукции. Он усиливает конкуренцию на рынке и ограничивает возможности производителей быстро повышать цены.
Волкова отмечает, что резкого роста цен в магазинах из-за ухудшения экономики отрасли ожидать не стоит. Розничные сети и производители обычно переносят рост затрат на потребителей постепенно, учитывая покупательский спрос.
Наиболее вероятный сценарий — постепенное повышение розничных цен на 5−10% в ближайшие месяцы. Если производителям удастся частично компенсировать рост затрат за счёт внутренних резервов или усилится конкуренция, рост цен может быть более умеренным. Если же давление на себестоимость сохранится, цены могут расти быстрее.