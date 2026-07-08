Нижегородские власти и производитель ягод «Рассвет» расторгли договор о льготах

Правительство Нижегородской области и сергачский производитель ягод ООО «Рассвет» расторгли инвестиционное соглашение о предоставлении предприятию льготы по налогу на имущество. Закон об утверждении соглашения планируется аннулировать через областное заксобрание, следует из базы законопроектов регионального парламента.
Соглашение между правительством и ООО «Рассвет» было подписано в сентябре 2019 года. Компания планировала завершить строительство ягодного сада площадью 230 га с инвестициями 868,6 млн руб. и попросила льготу по налогу на имущество на 6,9 млн руб. Инвестпроект был признан масштабным и приоритетным, однако «Рассвет» не отчитывался перед правительством о его исполнении и не воспользовался преференцией, говорится в документах заксобрания.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году АО «Сергачский сахарный завод», ранее связанное с бизнесменом Дмитрием Аржановым, которого судят по обвинению в мошенническом хищении свыше 14 млрд руб. у МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра в составе организованного преступного сообщества, подало иск о банкротстве ООО «Рассвет». В декабре 2025 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании.