Нижегородское кафе закрыли на два месяца после отравления посетителей

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес решение об административном приостановлении деятельности кафе «Mola mola» на улице Алексеевской сроком на 70 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Инцидент с отравлением посетителей произошел в июне этого года. После посещения кафе с жалобами на ухудшение самочувствия и признаками пищевого отравления за медпомощью обратились пятеро взрослых и один ребенок, которого в итоге госпитализировали в инфекционную больницу.
В ходе проверки кафе специалистами Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, среди которых: отсутствие поточности технологических процессов и дезинфицирующих средств, мытье столовой посуды в моечной ванне для кухонной посуды, и многие другие.
Работа кафе приостановлена на 70 дней по решению суда.