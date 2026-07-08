В Казани более 1,3 тыс. человек приступили к обучению рабочим профессиям

Наиболее востребованные на рынке труда рабочие профессии начали осваивать в Казани 1335 человек в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщил директор центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин.
Слушатели осваивают такие специальности, как слесарь-сборщик летательных аппаратов, электромонтажник, оператор станков с числовым программным управлением, водитель грузового автомобиля и другие. Кроме того, по национальному проекту организовано обучение, связанное с беспилотной авиацией — эксплуатация беспилотных авиационных систем (БАС) или оператор мультироторных авиационных систем.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений остается подготовка кадров для IT-отрасли. Программы ориентированы на обучение специалистов по работе с искусственным интеллектом и нейросетями, а также по аналитике данных и работе с базами данных в информационных системах.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.