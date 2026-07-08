Волгоградские врачи диагностировали редкое заболевание крови у пациента

Там специалисты провели обследование и установили точный диагноз. Пациенту назначили специальный препарат. Сначала лекарство вводили раз в неделю в течение месяца. Организм отреагировал хорошо, и теперь больной получает поддерживающую терапию раз в две недели. Лечение пожизненное. Пациента включили в регистр больных редкими заболеваниями и поставили на постоянный контроль гематолога.