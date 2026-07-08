«Динамо‑Синара» выходит из отпуска: команда готовится к новому сезону

— Смотрим в будущее с оптимизмом, — отмечает она. — Задачи перед командой в новом сезоне стоят серьёзные. На мой взгляд, подобрался довольно боеспособный состав. Так что будем смотреть. Девочки готовы работать и полны энтузиазма. Естественно мы подбирали игроков точечно — именно под нашу команду, на усиление. К сожалению, есть и травмированные. Но это спортивная жизнь: травмы есть травмы. Скивко, Минченко, Безбабных восстанавливаются. Мы на них сильно надеемся. Реабилитация идёт по плану. Как только будут готовы — будут играть.