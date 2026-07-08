Служба госохраны ОКН потребовала остановить снос администрации мукомольного завода

Служба госохраны объектов культурного наследия Калининградской области потребовала остановить снос исторического здания мукомольного завода (дом № 15 на Правой набережной). Об этом «Новому Калининграду» сообщила заместитель руководителя Службы Мария Страхова.
«Служба выдаёт предписание на приостановку работ на Правой набережной, — сообщила Страхова. — Основанием для приостановки стало обнаружение в процессе работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (73 ФЗ, ст. 36, п. 4)».
О сносе здания 7 июля «Новому Калининграду» сообщил калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский хлеб», так как сносом занималось одно из ее юрлиц.
8 июля представители компании «Русский хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».
"Мы видим, что в городе накапливается напряжение: идут споры о сносах, о развитии территорий, о том, как меняется наш город. В этой ситуации люди часто выражают чувства прямо и эмоционально — и это нормально. Мы понимаем, что за каждым постом — реальные люди, их переживания, ожидания и боль. Но хотим сказать чётко и прямо: мы не занимаемся сносами любых объектов, не планируем таких работ и не получаем заказов на демонтаж зданий. Наша работа — это хлеб, линии, печи и люди, которые каждый день делают хлеб для вас и ваших семей. Мы очень просим не срываться на брендах и не переносить общее городское напряжение на продукт.
Если вас беспокоят вопросы по развитию города, сносам, преобразованию территорий — мы тоже это слышим. Но адресовать эту тему лучше: в профильные паблики и городские чаты, в обращения к администрации и комитетам, на встречи и обсуждения, где эти вопросы реально обсуждаются. Мы не хотим быть мишенью для городского напряжения. Мы — пекарня. Наш долг — чтобы у вас был хороший, свежий хлеб каждый день. И мы готовы работать так, чтобы этот хлеб снова и снова становился частью ваших будней и праздников", — заявили в компании.
Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.