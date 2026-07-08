Служба госохраны ОКН потребовала остановить снос администрации мукомольного завода

"Мы видим, что в городе накапливается напряжение: идут споры о сносах, о развитии территорий, о том, как меняется наш город. В этой ситуации люди часто выражают чувства прямо и эмоционально — и это нормально. Мы понимаем, что за каждым постом — реальные люди, их переживания, ожидания и боль. Но хотим сказать чётко и прямо: мы не занимаемся сносами любых объектов, не планируем таких работ и не получаем заказов на демонтаж зданий. Наша работа — это хлеб, линии, печи и люди, которые каждый день делают хлеб для вас и ваших семей. Мы очень просим не срываться на брендах и не переносить общее городское напряжение на продукт.