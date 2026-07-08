«Автотор-Арена» объединила историю и будущее на семейном празднике в Калининграде

Ключевым событием стало напоминание о проекте «Арена возможностей» — совместной инициативе «Автотор-Арены» и «К. О. С. М. А ЗА СПОРТ». Бесплатные занятия по 15 дисциплинам для 200 детей из социально незащищённых категорий — реальный вклад в развитие детского спорта в регионе. За полгода около 100 ребят получили доступ к тренировкам в современных условиях, что подтверждает эффективность партнёрства бизнеса и общественных организаций.