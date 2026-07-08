«Автотор-Арена» объединила историю и будущее на семейном празднике в Калининграде

Калининграде масштабное семейное мероприятие, приуроченное к Дню города и 80-летию Калининградской области. Праздник, собравший жителей микрорайона имени Александра Космодемьянского, стал не просто развлекательным событием, но и демонстрацией социальных и инфраструктурных инициатив компании.
Главной точкой притяжения стал исторический квест, посвящённый освоению самого западного региона России. Участники — дети и взрослые — проходили станции, знакомились с персонажами в костюмах переселенцев, рыбаков, строителей и учителей, узнавали о послевоенной судьбе края. Формат живого общения с историей оказался востребованным: он сочетал образовательный компонент с игровым, что позволило вовлечь аудиторию разных возрастов.
Содержательная часть праздника была дополнена презентацией новых проектов предприятия в сфере экологичного электротранспорта. Компания представила линейку компактных электромобилей, предназначенных для использования в парковых зонах, курортных территориях, гостиничных комплексах и на закрытых объектах. Особый интерес у юных гостей вызвали стилизованные гольфкары в виде паровозиков и сказочных персонажей — пример того, как технологические решения могут быть адаптированы для семейного досуга и туристической инфраструктуры.
Социальная миссия «Автотор-Арены» «также была в центре внимания. В ходе праздника прошло награждение юных активистов общественной организации “К. О. С. М. А ЗА СПОРТ”, которые помогали в организации Российско-китайских молодёжных игр. Представитель организации Мария Дегелева подчеркнула положительную динамику в развитии микрорайона, отметив роль Дворца спорта в привлечении детей к занятиям.
Ключевым событием стало напоминание о проекте «Арена возможностей» — совместной инициативе «Автотор-Арены» и «К. О. С. М. А ЗА СПОРТ». Бесплатные занятия по 15 дисциплинам для 200 детей из социально незащищённых категорий — реальный вклад в развитие детского спорта в регионе. За полгода около 100 ребят получили доступ к тренировкам в современных условиях, что подтверждает эффективность партнёрства бизнеса и общественных организаций.
Для микрорайона дворец спорта стал многофункциональным общественным пространством — местом проведения соревнований, семейных мероприятий и реализации социально значимых инициатив, что формирует новую городскую среду в Калининграде.