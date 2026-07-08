Карательная кулинария захватывает соцсети: чем опасна «проклятая еда»

В соцсетях стремительно набирает обороты необычный гастрономический тренд — так называемая карательная кулинария, пишет Psychologies. В англоязычном пространстве её именуют «cursed foods», то есть буквально «проклятая еда»: речь о блюдах, которые хоть и считаются съедобными, но вызывают бурю противоречивых эмоций — от хохота до искреннего отвращения. Вирусными становятся ролики, где блогеры смешивают, казалось бы, совершенно несовместимые продукты: от бургеров с нутеллой до макарон с вареньем. При этом смотреть на такие эксперименты публика готова часами, хотя пробовать на вкус едва ли захочет.