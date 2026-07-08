Карательная кулинария захватывает соцсети: чем опасна «проклятая еда»

В соцсетях стремительно набирает обороты необычный гастрономический тренд — так называемая карательная кулинария, пишет Psychologies. В англоязычном пространстве её именуют «cursed foods», то есть буквально «проклятая еда»: речь о блюдах, которые хоть и считаются съедобными, но вызывают бурю противоречивых эмоций — от хохота до искреннего отвращения. Вирусными становятся ролики, где блогеры смешивают, казалось бы, совершенно несовместимые продукты: от бургеров с нутеллой до макарон с вареньем. При этом смотреть на такие эксперименты публика готова часами, хотя пробовать на вкус едва ли захочет.
Феномен обрёл особую популярность с расцветом коротких вертикальных видео и мукбангов — трансляций, где ведущие поглощают внушительные объёмы еды. Но если в классических мукбангах акцент делают на количестве и звуках поедания, то в роликах о «проклятой еде» зрителя цепляет именно абсурдность сочетаний и эпатажная подача. В российском сегменте особую славу снискали переосмысленные праздничные салаты вроде «Мимозы» или «Селёдки под шубой», а в зарубежном — экстравагантные эксперименты вроде жареного супа или роллов с курицей, ананасом и щедрой порцией майонеза.
Психологи объясняют притягательность такого контента эффектом «безвредного мазохизма». Как поясняет профессор психологии развития Джош Роттман, человек словно бросает себе небольшой вызов: испытывает дискомфорт, но в полностью безопасной обстановке. Это сродни просмотру хорроров — неприятные эмоции дают всплеск адреналина, не неся реальной угрозы. Кроме того, отвращение к странным блюдам — это древний защитный механизм: он помогал нашим предкам избегать потенциально опасной пищи. Наблюдая за кулинарными «преступлениями» в интернете, мы словно тренируем эту систему, получая при этом эмоциональную разрядку и даже чувство превосходства: «Я бы никогда такое не приготовил».
Однако за внешней забавностью скрывается вполне реальная угроза здоровью. Большинство блюд из категории карательной кулинарии — это ультраобработанные продукты, изобилующие солью, сахаром, трансжирами и различными добавками. Научные обзоры фиксируют прямую связь их регулярного употребления с ростом риска сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и даже некоторых видов рака. Каждый дополнительный десяток процентов калорий из такой пищи повышает общую смертность примерно на 9%.
Поэтому «проклятую еду» стоит воспринимать исключительно как развлекательный контент — любопытный, эпатажный, но совершенно неподходящий для повседневного рациона. Желание посмеяться над абсурдными сочетаниями вполне естественно, но повторять их на собственной кухне точно не стоит.