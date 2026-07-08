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В Калининграде прошла книжная ярмарка «Книжный остров — 2026»

С 3 по 5 июля на острове Канта прошла книжная ярмарка «Книжный остров — 2026». Мероприятие состоялось в рамках празднования 80-летия Калининградской области. Несмотря на переменчивую погоду, ярмарка собрала участников из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Программа включала творческие встречи с авторами, презентации книг и издательств, дискуссии, мастер-классы, книжные…

Источник: Янтарный край

С 3 по 5 июля на острове Канта прошла книжная ярмарка «Книжный остров — 2026». Мероприятие состоялось в рамках празднования 80-летия Калининградской области. Несмотря на переменчивую погоду, ярмарка собрала участников из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Программа включала творческие встречи с авторами, презентации книг и издательств, дискуссии, мастер-классы, книжные квесты, открытый микрофон, музыкальные выступления и интерактивные события для детей и взрослых. На прилавках представили новинки современной литературы, детские и подростковые книги, краеведческие издания и книги калининградских авторов.

Открытие ярмарки прошло на сцене «Культурное место» под эстакадным мостом. С приветствиями выступили председатель Заксобрания Андрей Кропоткин, министр по культуре и туризму Андрей Ермак, директор областной научной библиотеки Елена Кошемчук и директор Музея янтаря Константин Петунин.

Особое внимание уделили роли библиотек: в 2026 году 17 библиотек региона, включая областную научную, отмечают 80-летие.

Гостем ярмарки 4 июля стал первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. Его участие подчеркнуло значение «Книжного острова» как новой площадки для литературного сообщества.

Большой интерес вызвали события для детей и семейной аудитории: литературные игры, викторины, встречи с детскими писателями.

Организатором выступило Калининградское региональное отделение Союза писателей России. Ярмарка стала важным шагом к формированию новой ежегодной книжной традиции региона.

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