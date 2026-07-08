В Калининграде прошла книжная ярмарка «Книжный остров — 2026»

С 3 по 5 июля на острове Канта прошла книжная ярмарка «Книжный остров — 2026». Мероприятие состоялось в рамках празднования 80-летия Калининградской области. Несмотря на переменчивую погоду, ярмарка собрала участников из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Программа включала творческие встречи с авторами, презентации книг и издательств, дискуссии, мастер-классы, книжные…