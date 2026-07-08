В Орле не состоялись десятые торги по продаже здания райадминистрации за 264 млн

К продаже предлагались четырехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м с подвалом на 639,8 кв. м и земельный участок на 2,1 тыс. кв. м. Из данных «Яндекс Карт» следует, что по этому адресу размещаются администрация Советского района Орла, областное отделение Российского творческого союза работников культуры, централизованная бухгалтерия городских образовательных учреждений, а также офис детского омбудсмена региона.