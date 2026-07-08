Атлет из Нижнего Тагила выиграла серебро на всероссийских соревнованиях

Представительница Нижнего Тагила Свердловской области Кира Рыбакова завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов до 16 лет. Состязания были организованы по госпрограмме «Спорт России», сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила.
Соревнования прошли 17−18 июня в Казани, в них приняли участие 217 юных атлетов. Нижний Тагил был представлен воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Кирой Рыбаковой. Она завоевала серебряную награду на дистанции 100 метров. Кроме того, в ходе соревнований Кира успешно выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта России».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.