Белорусы поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» в третий раз проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам фестиваля.
Центральным событием мероприятия стала единовременная регистрация браков влюбленных из различных регионов России, а также интернациональных и зарубежных пар. Кроме белорусов в фестивале приняли участие молодожены из Казахстана, Кыргызстана и Армении. На торжественной церемонии молодожены получили от пар, которые поженились на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.
Фестиваль походит 2 дня — 8 и 9 июля. Как рассказали организаторы, в первый день для влюбленных состоится много романтических событий.
«Среди них — прогулка на яхтах по Москве-реке и праздничное шествие по Выставочному переулку, где влюбленные увидят восемь платформ-инсталляций, посвященных культурному многообразию всех федеральных округов страны. В рамках фестиваля в Национальном центре пройдет концерт российских артистов», — рассказали Sputnik в Национальном центре «Россия».
Во второй день фестиваля состоится культурно-просветительская программа. В нее войдут лекции, открытые диалоги и встречи с известными людьми, добавили организаторы.
Ранее участники из Беларуси — Егор Русак и Екатерина Ковалева рассказали в интервью Sputnik, что к фестивалю белорусский дизайнер готовит свадебное платье с элементами национального орнамента. Егор также выбрал костюм белорусского бренда.