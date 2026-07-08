Белорусы поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Центральным событием мероприятия стала единовременная регистрация браков влюбленных из различных регионов России, а также интернациональных и зарубежных пар. Кроме белорусов в фестивале приняли участие молодожены из Казахстана, Кыргызстана и Армении. На торжественной церемонии молодожены получили от пар, которые поженились на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.