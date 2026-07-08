Опубликован рейтинг самых комфортных городов мира 2026

В числе лидеров также оказались Мельбурн, поднявшийся на одну позицию и занявший третье место, и Сидней, улучшивший результат сразу на две строчки. В десятку лучших вошёл и Ванкувер — он стал единственным североамериканским городом в топ‑10, расположившись на девятой позиции. При этом в США самым комфортным городом остаётся Гонолулу, хотя он и опустился на две позиции, до 25‑го места. Нью‑Йорк, напротив, улучшил свои показатели и поднялся на три строчки — до 66‑й, что аналитики связывают с укреплением стабильности, в том числе благодаря снижению уровня преступности и уменьшению рисков террористических угроз.