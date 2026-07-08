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Опубликован рейтинг самых комфортных городов мира 2026

Копенгаген второй год подряд возглавляет рейтинг самых комфортных городов мира по версии Economist Intelligence Unit. В топ-10 вошли Вена, Мельбурн, Сидней и Ванкувер. Азиатские города показали значительный рост благодаря улучшению здравоохранения, а рейтинги городов Персидского залива снизились из-за нестабильности.

Источник: unsplash.com

Столица Дании второй год подряд признана самым комфортным городом для проживания — Копенгаген сохранил лидерство в ежегодном рейтинге Economist Intelligence Unit (EIU), обойдя Вену, которая прежде три года подряд удерживала первую строчку. Об этом пишет CNN.

Исследование охватило 173 города по всему миру: эксперты оценивали их по комплексу параметров — от стабильности и инфраструктуры до здравоохранения, культуры и качества образования.

Датская столица особенно выделилась в трёх категориях — стабильности, инфраструктуре и образовании, получив по ним высшие баллы.

В числе лидеров также оказались Мельбурн, поднявшийся на одну позицию и занявший третье место, и Сидней, улучшивший результат сразу на две строчки. В десятку лучших вошёл и Ванкувер — он стал единственным североамериканским городом в топ‑10, расположившись на девятой позиции. При этом в США самым комфортным городом остаётся Гонолулу, хотя он и опустился на две позиции, до 25‑го места. Нью‑Йорк, напротив, улучшил свои показатели и поднялся на три строчки — до 66‑й, что аналитики связывают с укреплением стабильности, в том числе благодаря снижению уровня преступности и уменьшению рисков террористических угроз.

Существенные изменения произошли в рейтингах городов Персидского залива: из‑за напряжённой обстановки в регионе заметно просели показатели стабильности. Так, Маскат потерял 14 позиций и оказался на 123‑м месте, а Эль‑Кувейт опустился на 12 строк — до 105‑й позиции. В то же время Азия продемонстрировала положительную динамику: средний балл региона вырос на 0,3 пункта и достиг 73,9 — прежде всего за счёт прогресса в сфере здравоохранения. Особенно заметен рост в китайских городах: например, Фучжоу поднялся сразу на семь позиций. В EIU пояснили, что улучшение связано с развитием национальных схем финансирования медицины, внедрением новых страховых программ и общим повышением качества медицинских услуг.

В Великобритании также наметилось восстановление после прошлогоднего спада: Манчестер занял 52‑е место и вновь стал самым комфортным городом страны, опередив Лондон (54‑я строчка) и Эдинбург (64‑я позиция). Западная Европа по‑прежнему считается наиболее благоприятным регионом для жизни, хотя её средний балл немного снизился по сравнению с 2025 годом.

Как отметили в Economist Intelligence Unit, рост показателей азиатских городов привёл к заметному сдвигу в глобальной картине: теперь в двадцатке лучших представлены девять городов Азии и семь европейских мегаполисов. Успех Копенгагена эксперты объясняют удачным сочетанием надёжной социальной инфраструктуры, высокого качества государственных услуг, развитой культуры и бережного отношения к окружающей среде — факторов, которые вместе создают по-настоящему комфортную городскую среду.

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