«Занёс определенную сумму»: как прошло очередное заседание суда по делу экс-мэра Балтийска

«Он говорил “Им”, — не задумываясь, ответила Брычук. — Коваленко требовал, он занёс. Я думала, Максим себя оговаривает. Может, не знаю, прессанули его, он был под воздействием психологическим или распереживался и оговорил себя. Не поверила сразу… Но позже, уже находясь под арестом дома, он подтвердил, что все было на самом деле. Сказал, дал денег, чтобы остаться на должности… Лучше бы уволился… Всю жизнь живём как простые люди. Несмотря на то, что он занимал достаточно серьёзные посты руководящие (Брычук был в том числе главой администрации БГО в 20120−2013 г., а также главным инженером 33-его Судоремонтного завода, что в том числе поставлял тепло Балтийску — прим. “Нового Калининграда”), мы всегда жили на то, что сами честно заработали». Откуда супруг взял 400 тысяч, по словам жены, она узнала в ходе следствия по его уголовному делу.