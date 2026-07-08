«Занёс определенную сумму»: как прошло очередное заседание суда по делу экс-мэра Балтийска

В Балтийске продолжается суд над бывшим главой местной администрации Сергеем Мельниковым и его замом Максимом Коваленко. Первого обвиняют в том, что он принял от второго взятку в сумме 575 тыс. руб. за попустительство по службе. На последнем заседании стало известно, что именно решил суд по поводу качества видеозаписи, сделанной оперативниками в кабинете Мельникова, и почему прокуратура, окончив представлять доказательства вины подсудимых чиновников, вдруг вызвала в суд супругу экс-директора «Теплосетей Балтийска» Максима Брычука. «Новый Калининград» наблюдал за ее допросом.
Как рассказывал «Новый Калининград», допрошенная накануне эксперт ФБУ «Калининградская судебная лаборатория Минюста России» дала почву для размышлений стороне гособвинения. Дело в том, что в ходе следствия специалист расшифровала разговор чиновников на записанном видео, в том числе с применением программ для лучшей слышимости. Прокурор в суде спросила, не применялись ли подобные технологии для улучшения качества видео. «Задача по улучшению качества перед экспертами не ставилась», — огорошила эксперт. При этом видео, на котором, по мнению следствия, запечатлен момент передачи денег, не лучшего качества, что уже не раз отмечали в суде. В связи с этим сторона обвинения заявила ходатайство о повторной экспертизе видео и звукозаписи. Но судья Николай Переверзев, взяв время на раздумье, все же отказал в ее проведении. Возможно, дабы уравнять шансы сторон. Ведь ранее адвокаты Мельникова и Коваленко тоже просили о проведении видеотехнической экспертизы, но безуспешно.
Прокуратура Балтийска продолжила складывать на свою чашу весов «камни» собранных доказательств. Точнее — искать источники происхождения взятки Мельникову от Коваленко. Хотя бы большей ее части — 400 из 575 тысяч руб. Именно о такой сумме в ходе явки с повинной рассказал следствию экс-директор «Теплосетей Балтийска» Максим Брычук в октябре 2025 г. По его словам, он получил 400 тыс. рублей от предпринимателя Рудени за контракт по ремонту водогрейного котла на ул. Киркинесской в 2024 г., а затем передал деньги своему начальнику — главе комитета городского хозяйства администрации БГО Максиму Коваленко.
Но, кроме слов Брычука, иных доказательств передачи денег заму Сергея Мельникова в суде представлено не было. Поэтому в ходе очередного заседания сторона обвинения попросила супругу Максима Брычука рассказать, что она знала о ситуации. Тем более, как призналась Ольга Леонидовна, она в браке более 30 лет и тайн от нее у мужа не было.
Как рассказала Ольга Брычук, ее супруг перед тем, как выиграть конкурс на место главы «Теплосетей» в 2021 г., в течение 1,5 лет серьезно болел. Затем у него наступил период ремиссии, и он вновь начал искать работу. В итоге по конкурсу стал директором «Теплосетей Балтийска» и проработал до января 2026 г.
«Первое время с ним подписывали контракт перед Новым годом, — рассказала она. — В 2022-м — в декабре, в 2023-м — чуть попозже… А в конце 2023-го контракт не продлевали, и он стал переживать, так как любил и ценил свою работу. Муж сходил в администрацию, потом ещё раз перед Новым годом. Ему сказали, что контракт так и не подписан. В январе 2024-го он пришел в администрацию, в отдел кадров, с вопросом, не подписали ли ему контракт. Опять нет. Он выждал ещё несколько дней и уже числа 15-го или 17-го, не помню, пришел с работы с вещами». Как пояснила свидетель, супруг решил забрать из кабинета накопленный за четыре года скарб.
«“Контракт не подписывают?” — спросила я. А муж ответил: “Мне там осталось работать совсем чуть-чуть. Что я, в последний день собираться должен?” — рассказала Ольга Брычук. — Он собрал вещи и привёз домой. А буквально через несколько дней пришел домой расстроенный со словами “Мне подписали контакт”».
Казалось бы, радоваться надо, но супруг был нерадостным. «Муж ответил: “Чему тут радоваться? Нечему!” Потому что контракт ему продлили последний раз», — вспоминала свидетель. По её словам, Максим Брычук рассказал, что его в администрации «предупредили». «Не зарабатываешь, сказал. Я говорю: “Как не зарабатываешь? На предприятии всё в порядке, оно работает, нареканий нет. С отопительным сезоном в Балтийске всё хорошо. Жители довольны”. Но он ответил: “Не об этом речь. Я не зарабатываю деньги для них”. Я не поняла “Какие деньги для них? Личные?” Он ответил, что так сказали. Говорит, Коваленко ему прямым текстом сказал: “Зачем ты нам нужен? Ты нам не зарабатываешь, не заносишь деньги”», — пересказала разговор Ольга Брычуг.
Свидетель еще не раз уточнила, что инициатором этого разговора, по словам мужа, был Максим Коваленко.
С январе 2024-го, когда Брычуку уже продлили контракт, Ольга, по ее словам, даже не подозревала, что все это может вылиться во взятку со стороны супруга. «Потому что я знаю позицию мужа. Что он очень критично к этому относится. В нашей семье это всегда осуждалось. И не принято, — пояснила она. — Я прекрасно понимала, что мы на такие вещи никогда не пойдём. Он и не умеет это делать».
Причину того, что Максим Брычук дал взятку начальству, Ольга видит в проблемах, начавшихся в ее бизнесе. «Я работаю в отделке и строительстве. Началась СВО. С логистикой возникли проблемы. Всё очень сильно подорожало, люди перестали заказывать отделки квартир… Строители сидели без работы, дизайнеры — тем более… — рассказала она. — Были просто бешеные цены на стройматериалы, которых еще и не было. Потому 2022-й, 2023-й, 2024-й были для меня нулевыми. Я сидела у мужа на шее. Его зарплата была единственным доходом в нашей семье. Но нам ее хватало. Как говорится, 90-е пережили, переживём и это. Я понимала: что касается моей работы — временно. Надо перетерпеть, но терпеть пришлось долго. Сейчас уже немножко лучше стало».
Максима Брычука арестовали 23 октября 2025 г. «Думала, ошибка, — сказала в суде Ольга. — Потому что знаю его всю жизнь. Он человек порядочный и честный, и вдруг его арестовывают. Для меня был шок! А когда его отпустили под домашний арест, он мне и признался». «Что он вам сказал? — уточнила гособвинитель. “Сказал, что по требованию Коваленко, он занёс определенную сумму”, — послышался ответ. “Им или ему?” — еще раз уточнила прокурор.
«Он говорил “Им”, — не задумываясь, ответила Брычук. — Коваленко требовал, он занёс. Я думала, Максим себя оговаривает. Может, не знаю, прессанули его, он был под воздействием психологическим или распереживался и оговорил себя. Не поверила сразу… Но позже, уже находясь под арестом дома, он подтвердил, что все было на самом деле. Сказал, дал денег, чтобы остаться на должности… Лучше бы уволился… Всю жизнь живём как простые люди. Несмотря на то, что он занимал достаточно серьёзные посты руководящие (Брычук был в том числе главой администрации БГО в 20120−2013 г., а также главным инженером 33-его Судоремонтного завода, что в том числе поставлял тепло Балтийску — прим. “Нового Калининграда”), мы всегда жили на то, что сами честно заработали». Откуда супруг взял 400 тысяч, по словам жены, она узнала в ходе следствия по его уголовному делу.
У стороны защиты возникли к Ольге Брычук вопросы. Первый: известно ли ей, что Коваленко передавал взятку Мельникову? «Об этом я вообще ничего не знаю», — ответила она.
«Вашего супруга задержали 23 октября 2025 года. На тот момент его заболевание было излечено? Явка с повинной не была желанием избежать заключения под стражу с учётом, что Мельников с Коваленко и ряд предпринимателей уже с февраля 2025-го содержались под стражей? Может, если бы он не признался, тоже попал бы в следственный изолятор…» — выдвинул свою версию событий один из адвокатов. «Это заболевание, которое может войти в ремиссию, но его надо постоянно контролировать, заниматься обследованием организма, чтобы не было прецедентов возобновления», — пояснила Брычук. А по поводу явки с повинной ответила: «Он очень прямой, честный человек, и когда спросили, сразу признал свою вину».
На вопрос, почему при продлении контракта уже на 2025 год с Брычука денег никто не требовал, Ольга ответить не смогла.
Когда настала очередь подсудимых, то Сергея Мельникова больше всего интересовало, почему Максим Брычук свои страхи, что останется без работы, не довел до главы. Ведь даже на свою должность он попал открыто — откликнулся на объявление о конкурсе и заполнил положенные документы, где описал опыт работы.
«После того, как с ним заключили договор, вы почувствовали, что работа администрации открытая? — спросил Мельников Ольгу Брычук. — Любой может прийти и по своим трудам-делам получить должность». «Абсолютно открытая, — подтвердила та. — Этому удивилась не только я. Все сказали, что надо же, как честно».
«Не Коваленко является его прямым начальником, я тот человек. Почему ко мне не пришёл? — продолжал Мельников. — Он здесь вот, на вашем месте, показал, что был у меня 13 января (2024 г.) на совещании. У нас не Москва, директор такого предприятия в очереди никогда не ждёт. Если у него есть вопросы, он приходит… Вам сеть “ВКонтакте” известна? “Типичный Балтийск” вам известен?».
«Иногда захожу», — ответила свидетель.
«Видели, что, когда я был главой администрации, каждый день там отдувался, потому что меня и администрацию там дубасили, как могли. И я выпускал рилсы, видео. Видели, что любой балтиец мог спокойно задать вопрос администрации? И я в тот же день сам лично отвечал там что-то. Вам не было обидно за Максима Леонидовича, что он ходил грустный, а дядя Вася, извините, мог просто накарябать в телефоне и тут же получить ответ? Ну, напиши туда: “Мельников, почему не продлеваешь контракт Брычуку?” И все…».
«Я знаю, что он собирался к вам попасть….» — произнесла Ольга, но этот разговор прервали — мол, он не имеет к суду никакого отношения.
«Допрос этого уважаемого свидетеля никакого отношения к делу не имеет, — парировал Мельников. — Мы здесь целый час слушали, что, в принципе, нам слушать не надо. Я просто хочу, чтобы у Ольги Леонидовны сложилось обо мне хорошее впечатление. Может, мы с ней больше в жизни никогда не встретимся». Но это было и не нужно. Ольгу Брычук и так спросили, как в принципе ее муж отзывался о бывших начальниках. «О Мельникове — очень хорошо, и я, как житель Балтийска, тоже могу сказать, что он прекрасный руководитель. А про Коваленко никак не отзывался», — ответила она.
На прошедшем заседании гособвинитель сообщила, что еще 26 июля 2026 г. в отношении Коваленко возбуждено еще одно уголовное дело по факту превышение им должностных полномочий при реализации контракта по капремонту улицы Школьной. «Коваленко, вы уведомлены, что в отношении вас возбуждено очередное уголовное дело?» — спросил судья Николай Переверзев, рассматривающий дело о взятке.
«Нет, конечно, первый раз слышу, — ответил Максим Коваленко. — Могу только обратить внимание суда, что мне от оперативных сотрудников поступали угрозы, что, если я не буду сотрудничать и не расскажу что-то плохое о Сергея Мельникове, они продолжат возбуждать на меня уголовные дела. И это у них коробочка бездонна».
После этого в деле объявили большой перерыв до 22 июля.
Текст: Ольга Саяпина, фото автора/ «Новый Калининград».